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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اكثر 5 سيارات SUV

أكثر 5 سيارات SUV مبيعا في مصر خلال 2021 .. صور

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

بعد تقرير الأميك الذي تم نشرة مؤخرا تم الكشف عن أكثر السيارات الـSUV مبيعاً في مصر خلال الربع الأول من عام 2021 ، حيث كشف التقرير عن نجاح هيونداي توسان في العودة لصدارة المبيعات .

اكثر 5 سيارات SUV مبيعاً في مصر : 

 

- هيونداي توسان بعدد 2734 سيارة

تأتي هيونداي توسان hyundai tucson 2021 الشكل الجديد بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة اجمالية 180 حصان وعزم دوران 265 نيوتن متر وفتيس متطور DCT بسبع نقلات .

 

- كيا سبورتاج بعدد 2525 سيارة

وزودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانا،  وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، وتتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات تتسارع كيا سبورتاج 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر/100 كم.

 

- نيسان قشقاي بعدد 1209 سيارة

وتستمد السيارة نيسان قشقاى موديل 2021 قوتها من محرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربينى للهواء، ينتج قوة 115 حصان ، وعزم أقصي للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى إكس – ترونيك من طراز CVT.

 

- شيفروليه كابتيفا بعدد 1181 سيارة

تعتمد شيفروليه كابتيفا علي محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
 

- شيري تيجو 7 بعدد 1058 سيارة

زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك من 4 اسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن بنتج قوة تعادل 145 حصان، مع 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز DCT سداسي السرعات.

 

اخبار سيارات اسعار مواصفات

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