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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملاء رولزرويس في الصين يطلبون سيارات بمليون دولار عبر هواتفهم

رولزرويس فانتوم
رولزرويس فانتوم تمبوس

بعد تفشي وباء كورونا عالميا انتقل تركيز المستهلكين إلى عمليات الشراء الإلكترونية لتفادي التواصل المباشر مع الآخرين ونقل العدوى مما ساهم في مكاسب خرافية لمواقع البيع على الانترنت . 

و بالذات في الصين فقد أخذ المستهلكين هذا التوجه لحده الأقصى فقد انتشرت عمليات شراء السيارات عبر الهواتف الذكية، ويشمل ذلك السيارات الفاخرة باهظة الثمن، مع إشارة مصادر صحفية إلى أن رولزرويس باعت عدة سيارات خاصة جدا عبر تطبيق WeChat الصيني، والذي يجمع بين مزايا واتساب وانستجرام وبايبال فيمكنك التصفح و الشراء من خلاله .

 تطبيق WeChat الصيني يسمح بتبادل الرسائل وشراء المنتجات بشكل فوري، وقد استخدمه البعض لشراء سيارات رولزرويس بأسعار تتعدى المليون دولار مثل إصدار فانتوم تمبوس الجديد الحصري المقتصر على 20 نسخة فقط. 

رولزرويس فانتوم تمبوس قد تم الكشف عنها  في معرض شانغهاي للسيارات الشهر الماضي، وبينما يبدأ سعر فانتوم القياسية من حوالي 535,000 دولار و يصل سعر إصدار رولزرويس فانتوم تمبوس الجديد حتي مليون دولار.

و من الاسباب التي ساعدت في المبيعات ايضا ان رولز رويس قد روجت  للإصدار الجديد عبر تطبيق WeChat الصيني مع موافقة بعضهم على شراء السيارة بدون رؤيتها وبدون التحدث بشكل مباشر مع أي موظف في رولزرويس .

كورونا WeChat رولزرويس اخبار السيارات

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