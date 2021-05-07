سيارة كهربائية صغيرة بـ 70 ألف جنيه تتعدى مبيعاتها تيسلا موديل 3 .. صور

tesla model 3

بعض المهتمين بمجال السيارات يعتقدون ان تيسلا هي أكثر السيارات الكهربائية مبيعا فعند التفكير في السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، تقفز سيارات تيسلا عادت للأذهان لرواجها في الأسواق الأمريكية والأوروبية والصينية خصوصا تيسلا tesla model 3 لأنها الأشهر في المجال .

ولكن الواقع غير ذلك فتوجد سيارة أخرى صينية تمكنت من التفوق في المبيعات على سيارات العلامة الأمريكية تيسلا tesla .

السيارة التي تفوقت مبيعاتها علي تيسلا tesla هي وولنغ هونغ غوانغ ميني التي تعدت مبيعاتها تيسلا موديل 3 في مارس لتسجل 39,700 سيارة مباعة، مقارنة بحوالي 25,000 سيارة موديل 3 مباعة خلال نفس الفترة.

السيارة الصغيرة وولنغ هونغ غوانغ ميني تفوقت على تيسلا tesla model 3 خلال يناير وفبراير كذلك بهوامش مماثلة، ويتم إنتاجها في الصين عبر شراكة محلية بين جنرال موتورز وشركات وولنغ موتورز وسايك موتور.

وتعتمد السيارة تيسلا tesla model 3 على محرك كهربائي بقوة 17 حصان وعزم 85 نيوتن متر، بمدى 170 كيلومتر للشحنة الواحدة وسرعة قصوى 100 كلم\س، ويبدأ سعرها من 28,800 يوان صيني اي ما يعادل حوالي حوالي 70 الف جنيه مصري .