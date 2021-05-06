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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات هواوي الكهربائية

هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية

سيارة هواوي الجديدة
سيارة هواوي الجديدة

أشارت تقارير جديد إلى أن شركة هواوي تسعى للاستحواذ على شركة سيارات صينية و جاء ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان هواوي عن بدء مبيعات سيارة سيريس SF5 الكروس أوفر ودخولها بشكل جاد في سوق السيارات في محاولة لتنويع مصادر دخلها مع تراجع أرباح قطاع الهواتف الذكية بفعل العقوبات الأمريكية بوقف منتجاتها فيها . 

وتسعي هواوي للأستحواز علي شركة تشونغ كينغ جينكانغ تحديداً ويبدو أن هواوي تسعى لشراء حصة متحكمة في الشركة والاستفادة من مصانعها لبناء سياراتها الكهربائية الجديدة، مع العلم أن المفاوضات لا تزال أولية.

و قد اعلنت هواوي مؤخراً عن تعاقدها مع ثلاث شركات سيارات صينية لتوريدهم بنظام هواوي التشغيلي للسيارات، ومن المنطقي أن الخطوة القادمة للعلامة هي شراء شركة سيارات صغيرة والتحكم بشكل مباشر في عمليات التصنيع و البيع .

 

والتحول لبيع السيارات يعتبر هو السبب الرئيسي في انخفاض مبيعات الهواتف والذي تحاول الشركة تقليل آثاره عليها بعد حظر هواوي من قبل حكومة الولايات المتحدة في منتصف مايو 2019، حيث تم حظرها من استخدام المنتجات المطورة هناك أيضا.

 

ولم يعد مسموحاً لها بتثبيت تطبيقات أندرويد وجوجل على أجهزتها، لتنخفض مبيعات هواتفها بشكل كبير حول العالم  وبدأت الشركة بعد ذلك في تطوير نظام تشغيل خاص بها قائم على نظام أندرويد، كما بدأت في استكشاف أسواق أخرى، وتُعد صناعة السيارات محوراً رئيسياً لها في الوقت الحالي، حيث قامت بتعديل متاجرها الرئيسية في الصين لإفساح المجال للسيارات.

 

أول سيارة من هواوي تأتي بأسم SF5 و تتوفر في متاجر هواوي، والتي طورتها بالتعاون مع SERES، وهي سيارة هايبرد بنطاق كهربائي نقي يبلغ 180 كم للشحنة الكاملة، ونطاق إجمالي أكثر من 1,000 كم و تبيع هواوي أيضاً السيارة عبر الإنترنت، في حين أن أرخص إصدار منها متاح مقابل 216,800 يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 525.000 جنية مصري.

هواواي أوبو سيارات كهربائية آبل

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