هيونداي تكشف عن سيارة Kona N الجديدة كلياً .. صور

اعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية ، عن انطلاق السيارة الجديدة KONA N الجديدة كلياً ، والتى تاتى ضمن علامتها التجارية Nذات الأداء العالي ، وذلك خلال فعالية يوم Hyundai N الأولى .

واوضحت هيونداي خلال الفاعلية ان السيارة KONA N الجديدة كلياً ، تعتبر أول طراز N لسيارة متعددة الاستخدام SUV ، كما ان سيارة KONA Nستغير المفهوم المنتشر حول سيارات الدفع الرباعي ، بفضل المزايا والتفاصيل العديدة، والأداء المتميز والقوي، والمرونة والقدرة على قيادتها على مضمار السباق .

وقام توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء مهمة تقديم السيارة خلال الفاعلية ، والاعلان عن آخر المستجدات حول طرازات Nالقادمة، واستعرضت تفاصيل إضافية حول توجهاتها بالنسبة للأداء الكهربائي في المستقبل ، بالاضافة الى توضويح عن فلسفة الأداء العالي للعلامة التجارية N ، ثم تولى ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور، مهمة تقديم سيارة KONA Nالجديدة كلياً.

و قال تيل وارتنبيرج ، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية Nوقسم رياضة السيارات في شركة هيونداي موتور: "نحن متشوقون إلى أبعد الحدود للكشف عن KONA N، سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي تستعرض مزايا علامة Nذات الأداء العالي ".

واضاف وارتنبيرج : " ومن خلال تنظيم فعالية يوم N، الأولى من نوعها، فإننا نهدف إلى إكمال حكاية علامة Nالمتميزة، ومشاركة رؤيتنا على هذه المنصة الرقمية بهدف زيادة التواصل مع عشاق علامتنا التجارية ".