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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن سيارة Kona N الجديدة كلياً .. صور

صدى البلد

اعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية ، عن انطلاق السيارة الجديدة KONA N الجديدة كلياً ، والتى تاتى ضمن علامتها التجارية Nذات الأداء العالي ، وذلك خلال فعالية يوم Hyundai N الأولى .

واوضحت هيونداي خلال الفاعلية ان السيارة  KONA N الجديدة كلياً ، تعتبر أول طراز N لسيارة متعددة الاستخدام SUV ، كما ان سيارة KONA Nستغير المفهوم المنتشر حول سيارات الدفع الرباعي ، بفضل المزايا والتفاصيل العديدة، والأداء المتميز والقوي، والمرونة والقدرة على قيادتها على مضمار السباق .

وقام توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء مهمة تقديم السيارة خلال الفاعلية  ، والاعلان عن آخر المستجدات حول طرازات Nالقادمة، واستعرضت تفاصيل إضافية حول توجهاتها بالنسبة للأداء الكهربائي في المستقبل ، بالاضافة الى توضويح عن فلسفة الأداء العالي للعلامة التجارية N ، ثم تولى ألبرت بيرمان، رئيس قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور، مهمة تقديم سيارة KONA Nالجديدة كلياً.

و قال تيل وارتنبيرج ، نائب الرئيس ورئيس قسم إدارة العلامة التجارية Nوقسم رياضة السيارات في شركة هيونداي موتور: "نحن متشوقون إلى أبعد الحدود للكشف عن KONA N، سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي تستعرض مزايا علامة Nذات الأداء العالي ".

واضاف وارتنبيرج : " ومن خلال تنظيم فعالية يوم N، الأولى من نوعها، فإننا نهدف إلى إكمال حكاية علامة Nالمتميزة، ومشاركة رؤيتنا على هذه المنصة الرقمية بهدف زيادة التواصل مع عشاق علامتنا التجارية ".

هيونداي الكورية شركة هيونداي هيونداي KONA N اخبار السيارات

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