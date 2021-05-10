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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات مطروح لموسم الصيف

تطوير مدخل مدينة
تطوير مدخل مدينة مرسى مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح عدد من المناطق والمنشآت لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف مع الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة.

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وتفقد محافظ مطروح أعمال إنشاء بوابة مدخل المدينة بالكيلو 21 طريق مرسى مطروح الإسكندرية لتكون بالشكل الحضاري والسياحي اللائق لتتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية وبناء على طلب أهالي مطروح ورواد المحافظة وزائريها.

 

ووجه باختيار أنسب موقع لإنشاء مبنى للإسعاف بالبوابة مع توفير كافة الخدمات من مياه وصرف وكهرباء، حيث يجرى إنشاء خزان مياه سعة 24 م3، وخزان وبيارة صرف، مع التوجيه كذلك بوضع مخطط الشكل العام بما يسمح لاستيعاب التطوير المستقبلي مع اتساع حارات الطريق، ووضع مقترح للاند سكيب الخاص بالبوابة بالشكل الجمالي اللائق.

 

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتفقد أعمال تسوية الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلي من الكيلو 21 حتى مدخل الكيلو واحد لمدينة مرسى مطروح موجها بالإسراع في أعمال التسوية بما لا يسمح بانحدار الأتربة نحو الطريق، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الأتربة على جانبي الطريق، مع مراجعة تركيب البلدورات ودهانها.

 

رافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الجولة كلا من الأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد الباهي الأمين وكيل وزارة الإسكان بمطروح وعدد من مديري الإدارات والشركة المنفذة.

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