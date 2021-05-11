مسلسل النمر 28.. زواج ملك الشيمي وحسن الحلق

شهدت الحلقة 28 من مسلسل “النمر” تصاعدا في الأحداث، نستعرضه من خلال السطور التالية..

وقرر عبدالله رضوان النمر “محمد إمام" الترشح في الانتخابات البرلمانية؛ ليحصل على الحصانة، إلا أنه يكتشف مفاجأة في اللحظات الأخيرة لإغلاق باب الترشيح، بترشح "ملك"، ابنة عَمِّه “الشيمي” “هنا الزاهد” ضده في الانتخابات.

وتزوجت ملك الشيمي “هنا الزاهد” من حسن الحلق “خالد أنور”؛ للانتقام من النمر.

ويتفق أبناء الشيمي “خالد” و"ملك" و"علي"، على تدمير “النمر”، والانتقام لمقتل والدهم.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، العام الماضي، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لتتزوجه.



ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، ومنصتي “شاهد، Watch iT”.