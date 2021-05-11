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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الزهر لما يلعب .. سيارة سفينة الجديدة في ملوك الجدعنة | صور

الزهر لما يلعب ..
الزهر لما يلعب .. سيارة سفينة الجديدة في ملوك الجدعنة

تمكن الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد بإحداث ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة خلال مشاركتهما في السباق الدرامي لشهر رمضان المبارك، بمسلسل " ملوك الجدعنة " الذي نالت قصته و أحداثه إعجاب الكثير من المشاهدين، وأصبحوا يرددون المصطلحات التي تشبه الأمثال الشعبية التي قيلت في أحداث المسلسل، تأكيدًا على خوض هذا العمل المنافسة بنجاح تام.

مسلسل ملوك الجدعنة

دارت أحداث الحلقات الأخير من مسلسل " ملوك الجدعنة " حول نجاح سفينة والذي قام بدوره الفنان مصطفى شعبان، وسرية الذي جسد شخصيته الفنان عمرو سعد، في استرداد حقهم من رجل الأعمال الفاسد زاهي العتال " عمرو عبد الجليل " عن طريق معرفة ميعاد وصول شحنة المواد الممنوعة التي كان يتكفل بنقلها زاهي، وإفساد خطة الوصول والاستيلاء عليها، و إلقاء زاهي في البحر.

مسلسل ملوك الجدعنة

ومن هنا بدأ زعيم " المافيا " التي كان يعمل لديها زاهي في سحب ثقتها منه، ومدها لسفينة وسرية، وانقلبت حياتهما رأسًا على عقب"، للتحول من حياة الكبد والفقر، ليصبحا من أكير الأثرياء، وتمكن سرية من إدارة أكبر معرض للسيارات الفارهة والذي كان يمتلكه ويديره زاهي العتال، و ظهرت على سفينة أيضًا مظاهر الثراء الفاحش من بينها السيارة التي امتلكها خلال الاحداث الأخيرة من هذا العمل الدرامي.

مسلسل ملوك الجدعنة

كانت السيارة التي امتلكها سفينة، من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية العريقة تويوتا TOYOTA، والتي تأسست في العام 1937 على يد رائد صناعة السيارات كيشيرو تويودا، وكانت هذه الشركة هي امتدادا لمؤسسة والده، و أصدرت تويوتا TOYOTA، أول سيارة لها في العام 1936.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

وتعددت وتنوعت إصدارات شركة تويوتا TOYOTA لتناسب كافة ومختلف الأذواق، وبين بينها السيارة الأكثر شهره في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وهي السيارة التي استقلها سفينة " مصطفى شعبان " والتي كانت من الطراز TOYOTA LAND CRUISER PRADO.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

بدأت تويوتا في إنتاج الطراز LAND CRUISER PRADO في العام 1984 كسيارة متعددة الأغراض ذات قوة دفع رباعية تمكنها من السير على الطرق الصحراوية والوعرة بكل يسر، واستقل سفينة هذه السيارة خلال احداث مسلسل ملوك الجدعنة موديل عام 2021، والذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2693 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 163 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، ويبلغ سعر هذه السيارة في سوق السيارات المصري ما يقرب من 2 مليون جنيه.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

جدير بالذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة بطولة كلًا من " يوسف شعبان، عمرو سعد، مصطفى شعبان، دلال عبدالعزيز، حسن الرداد، عمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، ليلى حسين، وليد فواز، فرح يوسف " ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ويتم عرض هذا المسلسل حاليًا عبر الشاشات الفضائية ضمن سباق الدراما الرمضانية.

سيارات قصص السيارات سيارات المشاهير دراما رمضان 2021 مسلسل ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد LAND CRUISER PRADO تويوتا TOYOTA

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