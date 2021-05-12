ولاد ناس الحلقة الأخيرة.. عودة رانيا فريد شوقى إلى أحمد وفيق

شهد مسلسل ولاد ناس الحلقة الأخيرة أحداث مشوقة حيث دارت معظمها فى أروقة المحكمة حيث كان يتم مساحبة المتسبب فى انقلاب اتوبيس المدرسة والذى تسبب فى اصابة عدد من الطلاب وترك النهاية مفتوحة.

كما تطرق مسلسل ولاد ناس الحلقة الأخيرة إلى أن “فريد النقراشي” الذي يقوم بدور الشيخ "رمضان" العودة لزوجته وطلب منها اعطائه فرصة جديدة لاستمرار حياتهم الزوجية، وليثبت لها إنه تحول إلى شخص جديد.

ولقى مسلسل ولاد نس الحلقة الأخيرة حيث قررت رانيا فريد شوقىي إلى زوجها أحمد وفيق، بعد تتدهور علاقتهما الزوجية بسبب دخول "كريمان" التي كانت في علاقة عاطفية مع زوجها قبل زواجهم بعشرة سنوات.

ويدخل مسلسل ولاد ناس المنافسة بقوة ضمن دراما رمضان هذا العام، حيث يعد أحد الأعمال المتوقع أن تحظى بمشاهدة كبيرة، خصوصا وأنه يعتمد على قضية شائكة تشغل بال كل أسرة مصرية وهى قضية التعليم، وكيف يمكن أن يتم تطوير التعليم ومراعاة الأبناء.

كما يستحوذ مسلسل ولاد ناس على حيز كبير من الاهتمام، لأن مخرجه هانى كمال ومؤلفه أيضا كان صاحب رائعة مسلسل "أبو العروسة".

قنوات عرض مسلسل ولاد ناس

ويعرض مسلسل ولاد ناس عبر شاشات النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten، ضمن المائدة الرمضانية الأسبوع المقبل، وحصريًا عبر منصة فيو، كما يعرض على شاشة عدد من القناة العربية وأبرزها قناة التليفزيون السعودي وقناة "sbc" وعدد آخر من القنوات العربية.

مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

ويشارك في بطولة العمل كلا من، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.

وكانت نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بكلا من الفنانة وفاء صادق، والفنانة صفاء الطوخي، من كواليس مسلسلهم "ولاد ناس" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت رانيا فريد شوقي: " الأصحاب الحلوة النقية رزق "، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم إيجابية، ومنها: "بنحبكوا أنتوا التلاتة_ المسلسل حلو أوي _ المبدعون يلتقون".

وتشارك رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كلا من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال."مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.