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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المبدعون يلتقون.. رانيا فريد شوقي من كواليس ولاد ناس

صدى البلد

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بكلا من الفنانة وفاء صادق، والفنانة صفاء الطوخي، من كواليس مسلسلهم "ولاد ناس" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وكتبت رانيا فريد شوقي: " الأصحاب الحلوة النقية رزق "، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت تعليقاتهم إيجابية، ومنها: "بنحبكوا أنتوا التلاتة_ المسلسل حلو أوي _ المبدعون يلتقون".


وتشارك رانيا فريد شوقي في بطولة مسلسل "ولاد ناس" مع كلا من، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.


مسلسل ولاد ناس، إنتاج "سكوير ميديا"، ويعرض على عدة قنوات مصرية، هي: النهار، صدى البلد، المحور، القاهرة والناس، ten"، كما يعرض خارج مصر عبر قناة cbs السعودية ومنصات فيو.

 

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقى أن القضية التي يناقشها مسلسل ولاد ناس من  الأسباب التي دفعتها  للموافقة عليه.

 

وتابعت رانيا فريد شوقى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد  قائلة : العمل يطرح موضوع فى غاية الأهمية وأعتبرها "قضية الساعة"، وهي تربية الأبناء في ظل التطور التكنولوجي ووجود المدارس الحديثة، وشخصياً تشغلنى تلك القضية واعاني منها، كما أن العمل يناقش أهمية دور العائلة في الصحة النفسية للأولاد، والأخطاء التي يرتكبها الآباء دون وعى وتنعاد بالسلب على أولادهم .

 

واستكملت حديثها قائلة : ثقتي فى المؤلف هاني كمال لأنه دائماً ما يطرح القضايا الاجتماعية فى أعماله بشكل سلس وأسلوب ممتع ومحبب الى الجمهور ، وفى هذا العمل هو مخرجاً ومؤلفاُ ، بالإضافة إلى الشركة المنتجة ، ودورى فى العمل أم لولد وبنت ، وارى ان البطل الحقيقى للعمل هو السيناريو .

رانيا فريد شوقي وفاء صادق صفاء الطوخى قنوات عرض مسلسل ولاد ناس مسلسل “ولاد ناس” تتر مسلسل ولاد ناس

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