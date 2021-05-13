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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نواب بالكونجرس الأمريكي يعتبرون ممارسات إسرائيل في القدس جريمة حرب

نواب بالكونجرس الأمريكي يعتبرون ممارسات إسرائيل في القدس جريمة حرب

صدى البلد

بعث 25 نائبا بالكونجرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثونه فيها على ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

واعتبر النواب أن الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"، وأضافوا: "نكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا العميق إزاء خطة إسرائيل لتهجير زهاء 2000 فلسطيني من حيي البستان والشيخ جراح في القدس".

وأشارت الرسالة إلى أن إسرائيل هدمت 100 مبنى في حي البستان، حيث يعيش 1550 فلسطينيا، 60 في المائة منهم أطفال، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ولفتت إلى وجود إشعارات من جانب إسرائيل تشير لاستعدادها لتهجير 12 عائلة فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح مكونة من 169 شخصا 46 منهم أطفال من أجل إسكان مستوطنين إسرائيليين بشكل غير قانوني.

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وشددت الرسالة على أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وقامت إسرائيل باحتلال تلك المنطقة عسكريا إلى جانب دمجها بشكل غير قانوني ببلدية القدس ثم ضمها رسميا إليها منتهكة بذلك القانون الدولي.

كما شددت على أن "إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تمتثل للمادة 53 من مؤتمر جنيف الرابع، التي تحظر تدمير المناطق السكنية التابعة لأفراد في أرض محتلة"، لافتة إلى أن "مصادرة ممتلكات المواطنين في المناطق المحتلة أو إحداث دمار كبير في تلك المناطق، باستثناء الالتزامات العسكرية، يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

القدس الكونجرس إسرائيل الشيخ جراح أحداث القدس

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