وزير الخارجية الأمريكي يعرب لنظيره الإسرائيلي عن قلقه إزاء التطورات في القدس

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد، بعد اشتداد الصراع المسلح بينهما.

وقال بلينكن خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، إن “الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى القدرة على الحياة بأمان ويجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية في الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية”.

وأعرب بلينكن خلال الاتصال عن عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في القدس وغزة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أعلن امس، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تتجهان نحو “حرب شاملة”.

وأضاف “وينسلاند”، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، أن تكلفة الحرب في غزة مدمرة ويدفعها الناس العاديون.

وتابع “نعمل مع جميع الأطراف للعودة إلى الهدوء في القدس وغزة”.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة غدًا لبحث العنف في الشرق الأوسط.