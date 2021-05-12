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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعرضها للقصف.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في مدينة اللد وفرض حظر التجوال فيها.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة أطلقت رشقات صاروخية جديدة تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أنه جرى سماع دوي انفجارات قوية في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه سيجري مباحثات أمنية طارئة على خلفية أحداث مدينة اللد.

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، “تور وينسلاند”، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية تتجهان نحو “حرب شاملة”.

وأضاف “وينسلاند”، في تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس”، أن تكلفة الحرب في غزة مدمرة ويدفعها الناس العاديون.

وتابع “نعمل مع جميع الأطراف للعودة إلى الهدوء في القدس وغزة”.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة غدًا لبحث العنف في الشرق الأوسط.

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