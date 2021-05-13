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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام العيد

محافظ أسيوط: تكثيف حملات متابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات

محافظ أسيوط: تكثيف
محافظ أسيوط: تكثيف حملات متابعة غلق الحدائق العامة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستمرار حملات تطبيق غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساء حتى 21 مايو المقبل. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنفيذ القانون وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات ونفذت الوحدات المحلية عدة حملات للتأكد من غلق كافة الحدائق مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر لافتًا إلى أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء للتأكد من استمرار غلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات وفقًا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن.


كما شدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع الكافيهات والمولات التجارية التى تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الجديدة ومتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين موجها مديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً .


وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين منع التجمعات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم  مشيراً الى استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات وأية أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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محافظ أسيوط اخبار اسيوط فيروس كورونا المستجد تطبيق قرارات مجلس الوزراء إغلاق الحدائق والمتنزهات عيد الفطر المبارك

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