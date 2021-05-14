عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من نتنياهو بعد هجوم إسرائيل البري على غزة

بيان عاجل من نتنياهو بعد هجوم إسرائيل البري على غزة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إن قوات جيشه تخوض "معركة على جبهتين هما قطاع غزة والمدن الإسرائيلية".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة "روسيا اليوم": "أيها المواطنون الإسرائيليون، نخوض معركة على جبهتين. الجبهة الأولى هي غزة. قلت إننا سنجبي ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة. الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".

وأضاف: "الجبهة الثانية هي المدن الإسرائيلية. قلت اليوم وأكرر: ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى دعما كاملا، في سبيل استعادة القانون والنظام العام لمدن إسرائيل، بما في ذلك إشراك جنود جيش الدفاع والشاباك. منحنا صلاحيات طوارئ. كل هذه الإجراءات مهمة وشرعية وضرورية من اجل وقف العربدة داخل دولة إسرائيل".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومًا جويًا وبريًا مكثفا على قطاع غزة

غارات جوية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

تطور خطير.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق غازات سامة شمال قطاع غزة

وتابع: "أدعو مجددا المواطنين الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون باليد. ومن يفعل ذلك سيعاقب بشدة، وسنعمل بكل قوتنا ضد الأعداء في الخارج وضد أولئك الذين يخالفون القانون في الداخل من أجل استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

وجاءت كلمة نتنياهو تزامنا مع إطلاق الفوات الإسرائيلية غارات برية وجوية واسعة على قطاع غز.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

نتنياهو إسرائيل غزة حماس الأوضاع في غزة الجيش الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومًا جويًا وبريًا مكثفا على قطاع غزة

حماس تحذر إسرائيل من التدخل البري: أقصر الطرق إلى نصرنا

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

ترشيحاتنا

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

دعاء تانى يوم العيد

لمحبي السيارات الجديدة وبسعر خيالي .. تعرف على قدرات ZENVO الرياضية| صور

منح دراسية وأجهزة تعويضية ..6 مهام لصندوق دعم ذوي الإعاقة

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قيادة ليفربول لأول مرة.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هزيمة اليونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ممثلة إسرائيلية تثير الجدل بسبب تغريدة عن أزمة فلسطين

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ