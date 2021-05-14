بيان عاجل من نتنياهو بعد هجوم إسرائيل البري على غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، إن قوات جيشه تخوض "معركة على جبهتين هما قطاع غزة والمدن الإسرائيلية".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة ألقاها نقلتها قناة "روسيا اليوم": "أيها المواطنون الإسرائيليون، نخوض معركة على جبهتين. الجبهة الأولى هي غزة. قلت إننا سنجبي ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن باقي التنظيمات الإرهابية ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة. الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل".

وأضاف: "الجبهة الثانية هي المدن الإسرائيلية. قلت اليوم وأكرر: ندعم أفراد الشرطة وجنود حرس الحدود وأفراد الأجهزة الأمنية الأخرى دعما كاملا، في سبيل استعادة القانون والنظام العام لمدن إسرائيل، بما في ذلك إشراك جنود جيش الدفاع والشاباك. منحنا صلاحيات طوارئ. كل هذه الإجراءات مهمة وشرعية وضرورية من اجل وقف العربدة داخل دولة إسرائيل".

وتابع: "أدعو مجددا المواطنين الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون باليد. ومن يفعل ذلك سيعاقب بشدة، وسنعمل بكل قوتنا ضد الأعداء في الخارج وضد أولئك الذين يخالفون القانون في الداخل من أجل استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

وجاءت كلمة نتنياهو تزامنا مع إطلاق الفوات الإسرائيلية غارات برية وجوية واسعة على قطاع غز.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.