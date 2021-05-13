حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى مساء اليوم الخميس، اتصالا من "الأشقاء في مصر".

وأضافت حماس أن الاتصال تعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

ونقلت قناة "الشرق" عن حركة حماس قولها إن "أي توغل بري في أي منطقة من غزة سيكون فرصة لزيادة أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين".

وذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية أن قطاع غزة يشهد قصفاً عنيفاً من قبل الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي في غزة إلى 103 شهداء.

وقالت قناة "الشرق" عن مصادر مصرية لم تسمها، في وقت سابق، إن الوفد الأمني المصري سيطالب إسرائيل بوقف أي مواجهات عند المسجد الأقصى.

بينما قالت "العربية" إن إسرائيل أبلغت الوفد الأمني المصري رفضها لهدنة قصيرة وطالبت بتفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية.