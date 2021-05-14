بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك تزامنًا مع إطلاق القوات الإسرائيلية غارات برية وجوية واسعة على قطاع غزة، فيما نفت "كتائب القسام" التوغل البري الإسرائيلي.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.