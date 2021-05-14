أمريكا تحذر رعايها من السفر إلى إسرائيل

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رعاياها من السفر إلى إسرائيل، وذلك على خلفية التوتر المشتعل بين الفلسطينين والجيش الإسرائيل.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق غارات برية وجوية واسعة النطاق على غزة، بينما أوضحت مصادر إعلامية أن الهجوم لا يشمل حاليا توغلا لقواته إلى داخل القطاع.



والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.