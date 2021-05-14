عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تحذر رعايها من السفر إلى إسرائيل

أمريكا تحذر رعايها من السفر إلى إسرائيل

صدى البلد

حذرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رعاياها من السفر إلى إسرائيل، وذلك على خلفية التوتر المشتعل بين الفلسطينين والجيش الإسرائيل.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق غارات برية وجوية واسعة النطاق على غزة، بينما أوضحت مصادر إعلامية أن الهجوم لا يشمل حاليا توغلا لقواته إلى داخل القطاع.

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

إعلام عبري: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل|وجيش الاحتلال يحقق

قرار عاجل من إسرائيل بشأن الرحلات الجوية في تل أبيب

مدير CIA السابق: إسرائيل تكرر الهولوكوست مع الفلسطينيين .. وعلى بايدن مشاهدة هذا الفيلم


والاثنين بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

كما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

 

أمريكا إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة كتائب القسام حماس القدس الشيخ جراح

موضوعات متعلقة

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

بيان عاجل من نتنياهو بعد هجوم إسرائيل البري على غزة

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. وحماس تقصف عدة مستطونات بعشرات الصواريخ

حماس تحذر إسرائيل من التدخل البري: أقصر الطرق إلى نصرنا

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتحدث عن فك " النحس " أمام مانشستر يونايتد وإمكانية تاأل ليفربول لدوري أبطال أوروبا

غزة تشتعل.. انتشال جثث أب وأطفاله الثلاثة بعد قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

أول رد فعل من محملاح عقب تألقه مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للتصعيد بين إسرائيل وفلسطين

الجيش الإسرائيلي يحذر السكان على حدود غزة من خطر أمني

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية

سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ