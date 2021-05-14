رغم الاجراءات المشددة .. 20 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى نحو 20 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في باحات المسجد الاقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة.

وعقب الصلاة، انطلقت في المسجد مسيرة حاشدة، منددة بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس وقطاع غزة.

وشهدت الأردن اليوم مظاهرات انطلقت من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة الأردنية عمان، مسيرة حاشدة بعد أداء صلاة الجمعة، نصرة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وهتف المحتجون تأييدا للفلسطينيين في القدس وحي الشيخ جراح وقطاع غزة، كما هتفوا للأقصى، مطالبين بتحرير فلسطين "الشعب يريد تحرير فلسطين".

وطالبوا الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وقطع العلاقات مع الاحتلال.