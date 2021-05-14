قائد الجيش الإيراني يطالب بتحالف استراتيجي لمعالجة أزمة التصعيد في فلسطين

اندلعت التوترات على مدى عقود بين اليهود والعرب بشأن القدس إلى أعمال عنف جماعية في جميع أنحاء إسرائيل، وامتدت إلى غزة هذا الأسبوع بسبب قرار السلطات الإسرائيلية بمنع المسلمين من زيارة موقع مقدس رئيسي خلال شهر رمضان.

وأعربت إيران ، التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود ، عن دعمها للقوات التي تقاتل تل أبيب.

وقال اللواء حسين باقري ، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ، إن تحالفًا واسعًا "استراتيجيًا" وموحدًا ضروري لمعالجة الأزمة الحالية في إسرائيل.

وقال باقري في بيان نقلته تسنيم : "ندعو المسلمين والدول الإسلامية والمنظمات الإقليمية والدولية الملتزمة بحقوق الدول إلى بناء تحالف استراتيجي ومتماسك حقيقي لحل القضية الفلسطينية".



وانتقد القائد الإيراني إسرائيل على "فظائعها" في القدس والأراضي المحتلة ، وأشار إلى أن "الأعمال الإجرامية للنظام الصهيوني الشرير" لم تؤد إلا إلى تكثيف المقاومة الفلسطينية وثباتها قبل "النصر النهائي" المتوقع لقضيتهم.

ومضى باقري في انتقاد قرار "بعض الدول العربية" الأخير بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ، في إشارة إلى اتفاقيات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل ودول الخليج ، الإمارات العربية المتحدة والبحرين ، وكذلك المغرب والسودان ، ودعا أفعالهم "خيانة".

وتأتي تصريحات باقري وسط موجة من العنف بين الإسرائيليين اليهود والعرب ، واشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي غزة هذا الأسبوع ، في أعقاب أسابيع من احتجاجات الفلسطينيين في القدس على القيود المفروضة على حقوق زيارة المسجد الأقصى - من أقدس المواقع الإسلامية لقضاء عطلة رمضان.

وأدت القيود المفروضة على المسجد الأقصى، إلى جانب حكم متوقع من المحكمة العليا الإسرائيلية بطرد أكثر من 12 عائلة فلسطينية من منازلها في القدس ، إلى إثارة الفوضى والقتال وهجمات الحرق العمد والاشتباكات مع الشرطة.