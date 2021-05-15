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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من عشوائيات إلى وحدات عالمية.. كيف واجهت مصر شبح العشوائيات.. شاهد

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كيف نجحت الدولة في مواجهة ملف العشوائيات؟". 

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تواصل عمليات تطوير العشوائيات بالإضافة إلى إزالة المناطق الخطرة، فقد جرى العمل على إزالة العشوائيات بمنطقة بطن البقر في محافظة القاهرة وهي واحدة من أخطر المناطق التي تهدد سلامة وأمن المجتمع وتم نقل السكان إلى وحدات الأسمرات المطورة والآمنة. 


ووجة التقرير الضوء إلى مشروع الأسمرات الذي يعد أكبر المشروعات التي تم تنفيذها على 3 مراحل مختلفة ويضم الأسمرات 3 حوالي 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة بها أسانسير وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متاحا للاستخدام. 


وقدرت إجمالي المبالغ التي تم انفاقها إلى حوالي 398 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها أكثر من 36 وحدة سكنية وتعمل الدولة حاليا على تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية قدرها 318 مليار جنيه، فيما أنجاز صندوق تطوير العشوائيات تطوير 53 منطقة غير مخططة بالفعل خلال الفترات الماضية.

 

العشوائيات محافظة القاهرة مشروع الاسمرات صندوق تطوير العشوائيات اخبار التوك شو

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