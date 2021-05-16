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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. فقدان السيطرة على صاروخ أمريكي

صدى البلد

أعلنت شركة "روكيت لاب" الأمريكية، ومقرها كاليفورنيا، فشل إطلاق أقمار صناعية من منشأتها في نيوزيلندا، وفقدان السيطرة على الصاروخ، وذلك عقب أزمة فقدان الصين السيطرة على صاروخ لها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قالت الشركة في بيان إن المشكلة حدثت أثناء اشتعال المرحلة الثانية من صاروخ "إلكترون".

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كان الصاروخ يحمل قمرين صناعيين لرصد الأرض لشركة "بلاك-سكاي"، وهي شركة مراقبة عالمية.

وقال البيان:"حدث شذوذ لبيون بعد 17 إطلاقاً مداريا ناجحاً لمركبة الإطلاق (إلكترون). مع وجود العديد من مركبات الإطلاق قيد الإنتاج حالياً، فإن (روكيت لاب) جاهز للعودة السريعة إلى الرحلة بمجرد اكتمال التحقيقات واتخاذ أي إجراءات صحيحة مطلوبة".

وأضافت "روكيت لاب" إن المرحلة الإولى من الصاروخ هبطت بالمظلة بنجاح في المحيط وتعمل أطقمها على استعادته. تحاول الشركة تطوير القدرة على استعادة وإعادة استخدام المراحل الأولى لـ(إلكترون)".

يقع المقر الرئيسي لشركة Rocket Lab في لونج بيتش، كاليفورنيا، ولديها مواقع إطلاق في شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا وجزيرة والوبس بولاية فرجينيا.

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