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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين5/17 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 17-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

 برج الحمل


اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وإذا لم تمض الأمور بسلاسة فعليك أن تحافظ على ابتسامتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات


 

 

برج الثور

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات مما يساعدك على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.
مهنيا وماليا: تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية
 

 برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال وقد تشغلك أمور مالية أو مهنية ويجب أن تعتني بخطواتك وتحافظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك شعورا بالطمأنينة وتحصل على حب الجميع

 برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك سحرا وجاذبية وتعبر عن مشاعر إيجابية

 

خبيرة أبراج تكشف عن مفاجئات لهذه الأبراج وتقدم نصائح خلال الأيام القادمة

برج الأسد

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.
مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراح

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات ونشاطات ممتعة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمنحك اليوم فرصة لتتغلب بها على الضغوط التي تواجهك.


 برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.
عاطفيا وعائليا: يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.
 

برج العقرب

 

عاطفيا: فينوس بمنزلك الثامن تمنحك كل الحيوية والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعمك ويدفعك للتطور وتزدهر موهبتك في تحقيق مكاسب.
 

 برج القوس

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ويجب ألا تتمسك بنفقات غير ضرورية وتجنب المغامرة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع أن تصلح علاقاتك وتحسّن الأجواء من حولك إذا اعتمدت اللباقة.

 

 برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.
عاطفيا: كن لبقا مع شريك حياتك أو مع الأحباب، وفي نفس الوقت لا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
 

 برج الدلو

صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المناسب أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك
 

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الخامس يحررك من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. قد تعيش اليوم حالة حب تجعلك رومانسيا متفهما وودودا وتتحسن حالتك المزاجية وتبدو في وضع أفضل

الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور برج الجوزاء

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