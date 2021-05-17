حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين5/17 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 17-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
اجتماعيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وإذا لم تمض الأمور بسلاسة فعليك أن تحافظ على ابتسامتك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بهدوء ولطف مع المشاكل والخلافات
برج الثور
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات مما يساعدك على تحقيق توازن وعطاء جميل في حياتك الخاصة.
مهنيا وماليا: تستطيع اليوم أن تسير بهدوء وحكمة ويساعدك ما لديك من تصميم وإرادة قوية
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر وبلوتو متنافران بمنزلي المال وقد تشغلك أمور مالية أو مهنية ويجب أن تعتني بخطواتك وتحافظ على التوازن بين دخلك ونفقاتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك شعورا بالطمأنينة وتحصل على حب الجميع
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك سحرا وجاذبية وتعبر عن مشاعر إيجابية
برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.
مهنيا وصحيا: القمر وبلوتو متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراح
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات ونشاطات ممتعة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.
مهنيا: القمر بمنزل المشروعات يمنحك اليوم فرصة لتتغلب بها على الضغوط التي تواجهك.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك.. تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.
عاطفيا وعائليا: يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.
برج العقرب
عاطفيا: فينوس بمنزلك الثامن تمنحك كل الحيوية والطاقة العاطفية والقدرة على العطاء.
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعمك ويدفعك للتطور وتزدهر موهبتك في تحقيق مكاسب.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ويجب ألا تتمسك بنفقات غير ضرورية وتجنب المغامرة.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع أن تصلح علاقاتك وتحسّن الأجواء من حولك إذا اعتمدت اللباقة.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تجتهد اليوم لتحافظ على تركيزك وهدوء أعصابك.
عاطفيا: كن لبقا مع شريك حياتك أو مع الأحباب، وفي نفس الوقت لا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها.
برج الدلو
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المناسب أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الخامس يحررك من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. قد تعيش اليوم حالة حب تجعلك رومانسيا متفهما وودودا وتتحسن حالتك المزاجية وتبدو في وضع أفضل