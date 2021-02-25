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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 25-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا وتذكر الماضي فقط لتتعلم من خبرات سابقة.

برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.

برج السرطان
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: من المهم أن تتصرف اليوم بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغط.. قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

برج العذراء
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.

برج الميزان
عاطفيا: تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.

برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يتنافر مع زحل وعطارد وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك اليوم يقظة وقدرة على التطور، وقد تميل للقيام برحلة من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

برج الحوت
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وردود أفعالك وأقوالك.
مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.




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