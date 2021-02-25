حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 25-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء يعدانك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأصحاب.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا وتذكر الماضي فقط لتتعلم من خبرات سابقة.
برج الجوزاء
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحظ يمنحانك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأصحاب.
برج السرطان
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: من المهم أن تتصرف اليوم بلياقة ولباقة أمام المستجدات.
برج الأسد
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف رغم الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغط.. قد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.
برج العذراء
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.
برج الميزان
عاطفيا: تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.
برج العقرب
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يتنافر مع زحل وعطارد وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك اليوم يقظة وقدرة على التطور، وقد تميل للقيام برحلة من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.
برج الجدي
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وعطارد في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.
برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.
برج الحوت
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وردود أفعالك وأقوالك.
مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.