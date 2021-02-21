مع أول أيام برج الحوت.. تعرف على أبرز توقعات في 2021

برج الحوت من الأبراج المائية التي تتمتع بالعديد من الصفات و المميزات التي تميزها عن غيرها من الأبراج، و يبدأ برج الحوت من يوم 19 فبراير حتى 20 مارس.





ومع أول أيام برج الحوت، قال الدكتور أحمد شاهين، خبير الأبراج، أن مولود هذا البرج يحظى بمكافأة جيدة وإشادة هذا العام، ويستطيع مواليد برج الحوت هذا العام على توجيه طاقتهم نحو اتجاهات إيجابية.





وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ صدى البلد، أنه خلال هذه الفترة ينمو إحساسك بالثقة والتصميم، وتأتي العديد من الفرص في طريقك وتمسك بالأشياء وحاول الصعود إلى مستويات أعلى، ومع ذلك هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستفادة من كل ما يأتي في طريقك، من الأفضل أن تقول لا لأشياء معينة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات.





ويتمتع مواليد برج الحوت في 2021 بالنجاح الأكاديمي والتحسين المهني مقارنة مع فترة السنوات القليلة الماضية.





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-ماليا

يعد عام 2021 بأن يكون عامًا مليئًا بالوفرة بالنسبة لمواليد الحوت من حيث الموارد المالية، سيكون هناك تحسن في نمط حياتك وستستقر أيضًا على بعض الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، ولكن احذر بعد ذلك من النفقات غير المرغوب فيها والإفراط في التساهل مع أموالك.





-مهنيا

ستكون شغوفًا للغاية بما تفعله خلال العام وسوف يكافأ عملك الجاد وحماسك تجاه العمل وديًا عن طريق إما زيادة الأجور أو الترقيات أو الانتقال إلى مكان من اختيارك، ستكون هناك طرق جديدة للتطوير في المسار الوظيفي ولكن سيكون لديك أيضًا نصيب عادل من التحديات.





-عاطفيا

سيكون هذا العام عامًا رائعًا بالنسبة إلى شباب الحوت من حيث الزواج أو الحب، سوف يسود الحب والرومانسية وسيكون الشريك مخلصًا وملتزمًا لك، والأفراد المنفردين راضين عن طريق إيجاد شريك مناسب، سوف يستقر أولئك في الزواج أو الحب أخيرًا في جو مريح ناتج عن شريكهم.

-صحيا

ستكون محصنًا للغاية ضد أي نوع من الأمراض في هذه الأيام، ومع ذلك ، قد يقل مستويات الطاقة لديك ويجعلك بطيئا، حافظ أيضًا على نشاطك الذهني طوال الأيام، وقد يتسبب زحل في نوبات دورية من المشاكل الصحية مثل نزلات البرد ، ومشاكل الجهاز الهضمي وما شابه. ستصبح الإجراءات الوقائية والتدخل الطبي في متناول اليد هذه الأيام.





من المعروف عمومًا أن الحوت ينغمس في الطعام لكن هذا ليس الوقت المناسب اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا والتزم بالعادات الغذائية الجيدة، كن نشيطًا بدنيًا مارس الرياضات الخارجية التي تهمك، تعتبر السباحة موطنك سيكون رهانًا جيدًا ومع ذلك ، لا تفرط في إجهاد نفسك لأن الالتواءات العضلية والإرهاق الجسدي قد يزعجك، ابحث عن طرق لتقوية جهاز المناعة لديك.



