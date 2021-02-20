فيديو جراف| السقا وهيفاء.. مشاهير برج الحوت

يبدأ مواليد برج الحوت ، الاحتفال

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من 19 فبراير حتى 20 مارس

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وهو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالخيال الواسع

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وهو آخر برج من الأبراج السماوية الإثنى عشر في دائرة البروج.