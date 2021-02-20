فيديو جراف| السقا وهيفاء.. مشاهير برج الحوت

يبدأ مواليد برج الحوت، الاحتفال، من 19 فبراير حتى 20 مارس، وهو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالخيال الواسع، وهو آخر برج من الأبراج السماوية الإثنى عشر في دائرة البروج.
برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة.
يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم فإنهم يعانون أيضًا، وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية.
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ولمزيد من التفاصيل حول صفات مشاهير برج الحوت شاهد الفيديو جراف التالى.