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مرأة

برج الحوت.. تعرف على أهم مميزاته وعيوبه

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:10 م
برج الحوت
برج الحوت
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هاجر هانئ
برج الحوت يبدأ من يوم 19 فبراير  و يستمر لـ يوم 20 مارس، فهو من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين  ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات  برج الحوت وكان أهمها .. 

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة  قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة،  و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم  فإنهم يعانون أيضًا،  وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.


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أما سلبيات برج الحوت
في كثير من الأحيان ، ينجذبون إلى ظروف غير متوقعة وأشخاص غير مستقرين  على أمل تقديم يد المساعدة، هذا يجعل من السهل الاستفادة منهم في بعض الأحيان ويمكن أن يتسبب قلقهم المستمر في الإرهاق سريعًا إذا لم يركزوا أيضًا على أنفسهم.
يمكنهم أحيانًا أن يصبحوا مدمنين على العيش داخل تخيلاتهم، في أسوأ الظروف  قد يجدون صعوبة في التمييز بين الخيال والواقع، يمكن أن يمنحهم الوهم الراحة وطريقة سهلة للخروج من المواقف الصعبة، يهرب مواليد برج الحوت عمدًا من مشاكلهم بدلًا من مواجهتها.

إنهم لا يحبون إزعاج الآخرين وهذا قد يعني أن اتخاذ القرارات صعب عليهم، في كثير من الأحيان  يمكن أن يكونوا مترددين إذا اعتقدوا أنه يمكنهم إيذاء مشاعر شخص ما ، وقد يحتاجون إلى دفعة من أجل إنجاز الأمور، حساسيتهم تعني أنهم يمكن أن يتأذوا بسهولة، إنهم بحاجة إلى اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من أولئك المحيطين بهم الذين يسعون للاستفادة أو الذين لا يفهمون مدى عمق شعورهم حقًا.

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