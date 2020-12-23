طيب وعصير وعنيد.. خبيرة أبراج تكشف صفات جديدة عن برج الحوت

كشفت شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، صفات جديدة عن برج الحوت، مؤكدة أن هذا البرج من أفضل الأبراج في موضوع الحب والارتباط.





وقالت فكري، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن أصحاب برج الجدي يقعون دائما في المشاكل بسبب الروتين، مشيرة إلى أن برج الحوت رومانسي بشكل كبير ويتحدث بالحب دائمًا.





وتابعت شيرين، أن امرأة برج الحوت عاطفيتها أكبر بكثير من الرجل، وتريد من الرجل رومانسية كبيرة جدا، مستدركة أنه :"من ضمن عيوب هذا البرج على قدر ما هو طيب فهو عنيد وعصبي".





وأشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى أن مواليد البرجين أي في أخر برج وأول برج الذي يليه يتمتعون بأطيب الصفات في البرجين، مؤكدة أن موضوع صفات الأبراج في غاية الأهمية لكي تعرف الكثير عن الآخرين وأمر يساعد على تحقيق تفاهم أكبر بين الناس.



