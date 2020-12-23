ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. خبيرة أبراج تقدم للسيدات مفاتيح نجاح علاقات الارتباط مع أي برج

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:52 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قدمت خبيرة شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، مفاتيح نجاح علاقات الارتباط مع أي نوع من الأبراج.

وقالت فكري، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن :"الرجل طفل صغير وعلى حسب ما تبرمجيه، ولكل رجل مفتاح ودخلة معينة طالما أنتي لم تقصري وقسمتي وقتك اليومي ساعة للرجل".

وأضافت خبيرة الأبراج والفلك، أنه :"مافيش راجل في الكون ميحبش أنه يدلع، لافتة إلى أن مفتاح رجل برج الجدي يريد من وزوجته الاهتمام بتفاصيله، وأهم شيء عنده أمه ولا تضع الزوجة في مقارنة مع أمه.

وأكملت فكري, رجل الدول مفتاحه الاحتواء، ولا يعرف كيف يبدأ بالصلح وعلى الزوجة البدء بالصلح، مستدركة أن أصحاب برج الجدي يتميزون بالقيادة في العمل، ودائما ما يرغب صاحب البرج أن يكون مديرًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحمل يحلل المواقف والدلو يتوقع الأحداث.. اعرف برجك موهوب في إيه

توقعات الأبراج وحظك لهذا الأسبوع من السبت 21 إلى الجمعة 27 نوفمبر

قد تكون سببا في خسارتها.. 8 أمور احذرها في التعامل مع كل برج فلكي

1 ديسمبر..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك..وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

ماليا وعاطفيا.. اعرف حظك من برجك الفلكي لهذا الأسبوع

متصل يصدم خبيرة أبراج على الهواء "كفاية دجل".. والأخيرة تحرجه

ترشيحاتنا

الترجي يتعادل مع أهلي بنغازي سلبيًا.. والهلال يفوز على كوتوكو في دوري الأبطال

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

ذروة كورونا.. "العليا للفيروسات" تحذر من 140 ألف إصابة في يناير.. فيديو

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

مدرب بيراميدز: أحمد فتحي نجم كبير.. وهذا سر عصبية رمضان صبحي

تأجيل قمة الأهلي والزمالك إلى أجل غير مسمى .. ننشر الأسباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين