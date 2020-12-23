شاهد.. خبيرة أبراج تقدم للسيدات مفاتيح نجاح علاقات الارتباط مع أي برج

قدمت خبيرة شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك ، مفاتيح نجاح علاقات الارتباط مع أي نوع من الأبراج.





وقالت فكري، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إن :"الرجل طفل صغير وعلى حسب ما تبرمجيه، ولكل رجل مفتاح ودخلة معينة طالما أنتي لم تقصري وقسمتي وقتك اليومي ساعة للرجل".





وأضافت خبيرة الأبراج والفلك، أنه :"مافيش راجل في الكون ميحبش أنه يدلع، لافتة إلى أن مفتاح رجل برج الجدي يريد من وزوجته الاهتمام بتفاصيله، وأهم شيء عنده أمه ولا تضع الزوجة في مقارنة مع أمه.





وأكملت فكري, رجل الدول مفتاحه الاحتواء، ولا يعرف كيف يبدأ بالصلح وعلى الزوجة البدء بالصلح، مستدركة أن أصحاب برج الجدي يتميزون بالقيادة في العمل، ودائما ما يرغب صاحب البرج أن يكون مديرًا.



