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توك شو

متصل يصدم خبيرة أبراج على الهواء "كفاية دجل".. والأخيرة تحرجه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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عادل نصار
وقعت شيرين فكري، خبيرة الأبراج والفلك، في موقف محرج، من متصل يدعى محمود، أثناء لقائها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأربعاء.

وخلال المداخلة، هاجم المتصل، خبراء الأبراج قائلا :"يا جماعة أرجوكم كفاية دجل بقى.. والناس خلاص"، لترد عليه فكري، بهدوء شديد، قائلة :"حلو جدا وشكرا و فرحانة جدًا بكلامك ده، وأحب أظهر في الوقت هذا تحديدا عشان أقول إنه كذب المنجمون".

وتابعت خبير الأبراج والفلك، أننا نعمل دعوة من هذا البرنامج لكي نؤكد على أن المنجمين كاذبون، ونحن نستعين بصفات الأبراج وقلوب الناس مش مثل بعضها فقط ولا ننجم في موضوع صفات الأبراج ولا نقول ما سيحدث مستقبلًا".

من جانبها علقت الإعلامية هدير سمير، قائلة :"رأيك يحترم جدا يا أستاذ محمود ونقبله بكل تأكيد".

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