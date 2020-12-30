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توك شو

بعد غناء عمرو دياب لهن.. خبيرة أبراج: درس قاسٍ لسيدات برج الحوت في 2021.. فيديو

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:55 م
جنا عطايا
جنا عطايا
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قسم التوك شو
كشفت جنا عطايا خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام، عن الأرقام والطاقة في برج الحوت، مضيفة أن هناك درس قاسي لبرج الحوت.

وأضافت «عطايا» خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه لابد لبرج الحوت ان يتعلم الدرس، موضحة أن برج الحوت من الأبراج اللينة في التعامل والأمور بشكل عام.

وأوضحت: «في 2021 أصحاب برج الحمل هيستحموا بمياه الورد، وهيلاقوا تعويضات كتير سواء سفر أو هجرة، وهيفكروا تفكير جديد بعيد عن الاحباط والسلبيات اللي شافوها في 2020».

وأشارت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والطاقة والأرقام: «2020 كانت نقطة سوداء لأصحاب برج الحمل لإنهم اتعذبوا كتير فيها».

وكان الهضبة عمرو دياب غنى لسيدات برج الحوت في 2017، قائلا "والله لأحبك موت وأحب برج الحوت"، ولاقت الأغنية صدى كبيرا خلال السنوات الماضية.   

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