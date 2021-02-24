حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/24 /2021 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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برج الحمل

من21/3 إلى 20/4مهنيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية.

برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك واحسب جيدا النتائج المترتبة على ردود أفعالك.

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.

برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد يعدانك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك أن يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك.

برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ورغم الضغوط انطلق اليوم كما يحلو لك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

برج العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ثلاثة أيام لتتحسن االميزان



برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك في التعامل.

برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمان علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

برج الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: تقترب اليوم بلطف ممن تحب، وتتمتع بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتحصل على دعم البعض بسهولة.

برج الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

برج الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك لطريق الصواب.