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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/24 /2021 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 24 من فبراير 2021
 
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية.

برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك واحسب جيدا النتائج المترتبة على ردود أفعالك.

مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.

برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد يعدانك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك أن يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك.

برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.

برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ورغم الضغوط انطلق اليوم كما يحلو لك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ثلاثة أيام لتتحسن االميزان

برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك في التعامل.

برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمان علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.

برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: تقترب اليوم بلطف ممن تحب، وتتمتع بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتحصل على دعم البعض بسهولة.

برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.

برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.

مهنيا وعائليا: القمر بمنزل العمل يدفعك نحو الاهتمام بواجباتك العائلية وشئونك المهنية.. اعتمد اليوم على ما لديك من قوة ملاحظة ترشدك لطريق الصواب.
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