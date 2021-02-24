حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2/24 /2021 .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا: القمر في وضع داعم مما يساعدك على تحقيق النجاح والقيام بمناورات ناجحة كي تصل لهدفك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الأصدقاء واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان، ومن المهم أن تعتني بأقوالك واحسب جيدا النتائج المترتبة على ردود أفعالك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. لا تبدأ جديدا ولا تهمل واجباتك المهنية والعائلية.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد يعدانك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يعدك أن يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتصرف بحكمة وحذر في الأمور المهنية والمالية.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم لمقاومة كل شيء.. حاول أن تكون مرنا.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ورغم الضغوط انطلق اليوم كما يحلو لك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ثلاثة أيام لتتحسن االميزان
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد معاكسان.. فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر على عدوانيتك في التعامل.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ ويعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض جيدا مع أجانب.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمان علاقاتك وتعرف كيف تؤثر فيمن حولك.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: تقترب اليوم بلطف ممن تحب، وتتمتع بالقدرة على التخطيط جيدا لمستقبلك ولتنمية علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتركيز على كيفية استثمار أموالك ومواهبك وتحصل على دعم البعض بسهولة.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه ولا تغامر.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تعدك بلقاءات تلعب دورا أساسيا في تطورك وقد تجد حلا لمشاكل عالقة.