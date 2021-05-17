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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشدد على ضرورة المتابعة الميدانية وتكثيف حملات الرصد والنظافة

صدى البلد

تستمر أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن فى تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة  للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتوجيهات مشددة من قبل المحافظ لكافة المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال.

وفى هذا الاطار، نجحت أجهزة مركز ومدينة البدرشين فى رصد ٣ حالات تعدى بالبناء على أراضى زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة ٥ قراريط وعلى الفور تم ايقاف الاعمال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المالك، بالاضافة الى رفع ٨٠ طن قمامة من مختلف القرى.

ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعدى بالبناء على  مساحة قيراط و ٦ أسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.

ومن خلال حملة مماثلة رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر اعمال بناء مخالف على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية القطا والتى تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها فورا ومصادرة مواد ومعدات البناء، كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهى والمحال بالاجراءات الاحترازية والتى اسفرت عن غلق مطعم وعدد ٢ محل ومصادرة ٣٥ حالة اشغال.

وشنت اجهزة حى الوراق عدة حملات شملت شوارع ( كورنيش النيل، ترعة السواحل، جزيرة محمد، طناش ) والتى اسفرت عن تحرير عدد ١٦ محضر اشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة، ومصادرة ( ١٨ شيشة، ١٠ سجاد ارضية، ٤٠ كرسى، ٢ كمبروسر، ١ مرجيحة ، ٢ ماكينة لحام ٦ مقعد حديد، ٩ اسطوانات هواء ).

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع ٤ مقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة ١٩ شيشة و١٠ كراسى .
واسفرت عدد من الحملات لأجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر بنطاق قرى ( جزاية، الرهاوى، الجلاتمة ) عن تحرير ١٢ محضر غلق وتشميع ومصادرة ٢١ كرسى وانبوبة بوتاجاز كبيرة و ٣ ماسورة حديد وريداتير وترابيزة خشب ومشحمة زيت كبيرة، بالاضافة الى رفع ١٥٠ طن مخلفات بنطاق القرى.

ورفع ٤٣٠ طنا بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة اوسيم.

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