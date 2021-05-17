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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"عالحرية".. شاهد أحمد الفيشاوي يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى

كشف الفنان أحمد الفيشاوى عن موعد طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم “عالحرية” التي من المقرر أن يطرحها عبر قناته على يوتيوب. 

 

ونشر أحمد الفيشاوى مقطع فيديو تشويقيا من أغنية “عالحرية” التى ختمها بموعد طرحها فى 21 مايو الحالى.

 

وكان أحمد الفيشاوي طرح آخر فيديو كليب له بعنوان “نمبر 2” الذى وجه فيه رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد حالة التحدى التى شهدتها الأيام القليلة الماضية.

 

وكان فيديو كليب "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوى تصدر ترند موقع اليوتيوب واحتل المركز الأول بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية.

 

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

 

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.

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احمد الفيشاوى يصور ريتسا 

ويقوم حاليا أحمد الفيشاوى بتصوير دوره فى فيلم “ريتسا” الذى يشارك فى بطولته مع الفنان محمود حميدة وعائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان وتاليف معتز فتيحة واخراج احمد يسرى الذى يتعود الى السينما بعد غياب وكان تعاون احمد الفيشاوى مع احمد يسرى فى فيلم “45 يوم”. 

وتدور احداث فيلم “ريتسا” حيث يعود حداد القبطان المصري إلى الوطن بعد رحلة غربة أكثر من خمسون عامًا ليبحث عن بقايا حب المراهقة ويواجه بكثير من الخطوط الدرامية والأشخاص المتباينة في الطباع في تشابك مثير للعلاقات الإنسانية بين جميع الأطراف لنكتشف في النهاية مفاجأة مذهلة في إطار من التشويق والرومانسية البديعة.

ويشارك أحمد الفيشاوى فى كضيف شرف فى فيلم “تانية واحدة” والذى يقوم ببطولته مصطفى خاطر ودينا الشربينى وإخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في البطوله أيضا كل من محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى. 

تدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

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