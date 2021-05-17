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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير.. باريس سان جيرمان بدأ المفاوضات الأولية مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

دخل باريس سان جيرمان الفرنسي فى مفاوضات مع نجمنا المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل الدولى الفرنسي كليان مبابي فى الصيف المقبل .

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن  محمد صلاح، وليونيل ميسي، وروبيرت ليفاندوفسكي، ثلاث  أسماء على طاولة مفاوضات باريس سان جيرمان رحيل الفرنسي المخضرم مبابي.

ويستمر عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2023، لكن في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سيكون من الوارد رحيله عن الريدز.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، وتطورها معتمد على ما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ما أكدته "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان بدأ الاتصال بـ رامي عباس وكيل الدولي المصري محمد صلاح، من أجل معرفة موقف لاعب روما السابق بشأن الانتقال إلى النادي الباريسي.

ويعد باريس سان جيرمان أحد الأندية القليلة على مستوى العالم التي ستكون قادرة على تلبية الطلبات المادية لـ ليفربول حال التخلي عن محمد صلاح.

ويواجه ليفربول خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مما سيتسبب في خسائر مادية للريدز، وقد يجبره على بيع نجمه المصري.

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