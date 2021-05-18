دعم البحث العلمى بجامعة حلوان.. نهدف لتحقيق التميز للنهوض بالمستوى البحثي و نعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك

جامعة حلوان :

نهدف لتحقيق التميز بالبحث العلمي .

خطة للنهوض بالمستوى البحثي ودورات تدريبية مجانية .

نحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي .

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين حول خطة وموضوعات داعمة للأبحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح و الارتقاء بالمستوى البحثي ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.



وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.



وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.



وقالت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.



وتهدف ورش العمل التى يعقدها المركز الى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .

وصرح القائمون على المركز إلى أنه تهدف رؤية المركز خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره علي زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

كما أشار القائمون على المركز أن جميع ورش العمل التى يقدمها مجانية تماما و التسجيل خلالها عن طريق ملئ البيانات الخاصة بالرغب بحضور الورش اون لاين قبل بدء جلسة الدورات التدريبية .

و تأتى أهمية المركز من حرص جامعة حلوان على العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذلك يٱتى من ان البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع .