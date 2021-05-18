طريقة عمل بيتزا الرنجة والفسيخ بمذاق لا يقاوم

بيتزا الرنجة

إذا كنت من عشاق الرنجة، إليك طريقة عمل بيتزا الرنجة والفسيخ، تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل بيتزا الرنجة والفسيخ بمذاق شهي لا يقاوم، بأبسط الخطوات الصحيحة والسهلة.

مقادير بيتزا الرنجة والفسيخ

عجينة بيتزا

رنجة مخلية

فسيخ مخلي

طماطم

بصل حلقات

زيتون حلقات

مشروم

فلفل ألوان

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موزاريلا

صوص الرانش

جبنة رومى مبشورة

مارينارا صوص

زعتر ناشف

طريقة تحضير بيتزا الرنجة والفسيخ

* يفرد صوص المارينارا على عجينة البيتزا ثم تضاف باقي المكونات عدا الرنجة والفسيخ وصوص الرانش.

* تسوى بالفرن ثم يضاف لها الفسيخ والرنجة وصوص الرانش وتقدم.



ملوحظة: يمكنك التقليل من وضع الرنجة؛ لعدم تناول الأملاح بشكل يصبح مضر للصحة.