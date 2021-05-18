صورتها فى كابينة الطائرة.. هل تلقى هنا الزاهد نفس مصير محمد رمضان

أثارت الفنانة هنا الزاهد حالة من الجدل الواسع بعد أن نشرت صورة من داخل كابينة الطائرة وهى جالسة بجوار الطيار وهو الامر الذى اعاد للاذهان ازمة الفنان محمد رمضان والطيار الراحل اشرف ابو اليسر.

وتلقت هنا الزاهد عديد من التعليقات الساخر على تصرفها حيث قال أحد متابعيها “بكرا الطيار يلي جمبك برفع عليكي قضية" وقال آخر : "انشالله ما تصير قصة مثل رمضان" وقال متابع آخر : "امسحي بسرعة ليعملوا فيكي زي محمد رمضان".

يذكر ان قدمت هنا الزاهد في مسلسل النمر الذي نافس بقوة في الموسم الدرامي المنقضي شخصية ملك، وتعاونت لأول مرة أمام الفنان محمد إمام الذي قالت عنه إنه إنساني جميل على المستوى الشخصي والفني.

وقالت هنا الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها استمتعت جدا بالعمل مع محمد إمام، وووصفته بأنه إنسان جميل على المستوى الفني والشخصي.

وعن خطواتها المستقبلية، قالت إنها تستعد لتقديم مسلسل جديد بعد رمضان، وأكدت على أنه لا توجد خطة لتقديم موسم جديد من مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي عرض لها قبيل شهر رمضان وحقق نجاحا لدى الجمهور.

وأوضحت الزاهد لـ صدى البلد، سبب اعتذارها عن فيلم في عز الضهر، قائلة إن مواعيد تصويره كانت في شهر رمضان ولم تكن مناسبة مع جدول تصوير مسلسل النمر الذي تعطل جدوله من قبل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وابتعادها عن العمل لفترة حوالي أسبوعين.

أبطال النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، العام الماضي، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لتتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، ومنصتي “شاهد، Watch iT”.