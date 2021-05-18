عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورتها فى كابينة الطائرة.. هل تلقى هنا الزاهد نفس مصير محمد رمضان

هنا الزاهد
هنا الزاهد

أثارت الفنانة هنا الزاهد حالة من الجدل الواسع بعد أن نشرت صورة من داخل كابينة الطائرة وهى جالسة بجوار الطيار وهو الامر الذى اعاد للاذهان ازمة الفنان محمد رمضان والطيار الراحل اشرف ابو اليسر. 

وتلقت هنا الزاهد عديد من التعليقات الساخر على تصرفها حيث قال أحد متابعيها “بكرا الطيار يلي جمبك برفع عليكي قضية" وقال آخر : "انشالله ما تصير قصة مثل رمضان" وقال متابع آخر : "امسحي بسرعة ليعملوا فيكي زي محمد رمضان". 

يذكر ان قدمت هنا الزاهد في مسلسل النمر الذي نافس بقوة في الموسم الدرامي المنقضي شخصية ملك، وتعاونت لأول مرة أمام الفنان محمد إمام الذي قالت عنه إنه إنساني جميل على المستوى الشخصي والفني.

وقالت هنا الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها استمتعت جدا بالعمل مع محمد إمام، وووصفته بأنه إنسان جميل على المستوى الفني والشخصي.

وعن خطواتها المستقبلية، قالت إنها تستعد لتقديم مسلسل جديد بعد رمضان، وأكدت على أنه لا توجد خطة لتقديم موسم جديد من مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي عرض لها قبيل شهر رمضان وحقق نجاحا لدى الجمهور.

وأوضحت الزاهد لـ صدى البلد، سبب اعتذارها عن فيلم في عز الضهر، قائلة إن مواعيد تصويره كانت في شهر رمضان ولم تكن مناسبة مع جدول تصوير مسلسل النمر الذي تعطل جدوله من قبل بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وابتعادها عن العمل لفترة حوالي أسبوعين.

بجانب الطيار .. هنا الزاهد تنشر صور لها من الطائرة الخاصة

مينا مسعود يلغى متابعة هنا الزاهد على إنستجرام.. لهذا السبب

أبطال النمر 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، العام الماضي، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لتتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، ومنصتي “شاهد،  Watch iT”.

هنا الزاهد محمد رمضان أشرف أبو اليسر مسلسل النمر محمد عادل امام

موضوعات متعلقة

تصوير الجزء الرابع لمسلسل الانسة فرح فى يونيو المقبل

شاهد.. بوستر الجزء الثانى من مسلسل ليه لأ لـ منة شلبى

بعد مرور 20 يوما.. الوضع الصحى لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

إيمى سمير غانم لوالدها : الحمد لله علي كل حال

ترشيحاتنا

فرنسا تطالب إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

نقل الرئيس الإسرائيلي إلى مستشفى هداسا فى القدس.. اعرف السبب

لم أشك في حبه لـ ليفربول.. كلوب يعلق على فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون

نقابة الإعلاميين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي باعادة إعمار قطاع غزة

فرنسا تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

الوطنية للتدريب: إتاحة منح وبرامج قيادة وإدارة للأشقاء في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ