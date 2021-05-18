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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج 11 معافى من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الإيمان في أسيوط

خروج 11 معافى من
خروج 11 معافى من فيروس كورونا بمستشفى الإيمان العام

أعلن مستشفى الإيمان العام بأسيوط، خروج 11 حالة من فيروس كورونا داخل قسم العزل بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء.

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وأوضح  مصدر  بمستشفى الإيمان العام، أن الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية بعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى.

 

وحرص الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى على الاحتفال بالحالات، والتقاط الصور التذكارية معهم رافعين علامة النصر.

 

ووجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الشكر للطاقم الطبي بمستشفى الإيمان العام، على جهدهم وتكاتفهم في علاج المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم الحالات المصابة على مدار الساعة، حتى تماثلهم للشفاء.

اخبار محافظة اسيوط مستشفى الايمان العام بأسيوط مستشفي العزل مديرية الصحة بأسيوط اخبار وزارة الصحة

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