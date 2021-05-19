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حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير
أعاد يوسف- ابن الفنان ماجد الكدواني- نشر فيديو لوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينفي فيه امتلاك أبيه لأي من حسابات على السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار صور له من حسابات تنتحل شخصيته، وتروج لشائعات إصابته بمرض جلدي.
من جهة أخرى، حقق فيلم «وقفة رجالة» للفنان ماجد الكدواني، إيرادا- يوم الخميس 13 مايو، أول أيام عيد الفطر المبارك- وصل إلى 18ألفا و849 جنيها، وهو معروض قبل بدء موسم أفلام العيد.
ملخص أحداث فيلم وقفة رجالة
"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار “لايت” حول 4 أصدقاء منذ الدراسة، يجتمعون؛ بعدما مر العمر بهم، للوقوف بجانب أحدهم، بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية؛ لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.
أبطال فيلم وقفة رجالة
بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالي، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد.