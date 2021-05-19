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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

الصورة الكاذبة للفنان
الصورة الكاذبة للفنان ماجد الكدواني

أعاد يوسف- ابن الفنان ماجد الكدواني- نشر فيديو لوالده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ينفي فيه امتلاك أبيه لأي من حسابات على السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار صور له من حسابات تنتحل شخصيته، وتروج لشائعات إصابته بمرض جلدي. 

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من جهة أخرى، حقق فيلم «وقفة رجالة» للفنان ماجد الكدواني، إيرادا- يوم الخميس 13 مايو، أول أيام عيد الفطر المبارك- وصل إلى 18ألفا و849 جنيها، وهو معروض قبل بدء موسم أفلام العيد. 

 

ملخص أحداث فيلم وقفة رجالة
 

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار “لايت” حول 4 أصدقاء منذ الدراسة، يجتمعون؛ بعدما مر العمر بهم، للوقوف بجانب أحدهم، بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية؛ لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

 

أبطال فيلم وقفة رجالة

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالي، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد.

الفنان ماجد الكدواني ماجد الكدواني بمرض جلدي جلدي الفنان الكدواني يوسف الكدواني

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