نواب بريطانيون يحذرون من فقد آلاف المواطنين لوضعهم القانوني

حذر نواب بريطانيون ، من أن عشرات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا قد يفقدون وضعهم القانوني في المملكة المتحدة في نهاية يونيو، بسبب الموعد النهائي "التعسفي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية - في تقرير أوردته على موقعها الإليكتروني اليوم /الأربعاء/ - أن أكثر من 50 برلمانيا كتبوا رسالة إلى الحكومة بشأن ما وصفوه ب"حافة الهاوية" المفروضة بحلول الموعد المقرر لإنهاء برنامج التسوية الأوروبية في 30 يونيو.



وأشارت الصحيفة من جانبها إلى أنه في حال فشل واحد في المائة فقط من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين والذين يعيشون في المملكة المتحدة ، في التقدم للبرنامج بحلول ذلك الوقت ، فقد يتعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للترحيل من البلاد.



من جانبه قال عضو البرلمان نيل هانفي - الذي نظم الرسالة بين الأطراف الموقعة - إن القضية "تتعلق بصلب ما نريد أن نكون عليه كمجتمع".



وأضاف أن "بعض مواطني الاتحاد الأوروبي الأكثر ضعفا الذين اختاروا جعل المملكة المتحدة وطنهم يواجهون الآن وضعا غير محتمل على الإطلاق".