توقعات الأبراج الخميس 20- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 20-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا وعائليا: من المهم اليوم أن تقاوم التشوش عاطفيا وسوء التفاهم مع الأهل ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك واعمل في صمت وبدون تعالي

برج الثور

عاطفيا: القمر بمنزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

مهنيا واجتماعيا: تبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك بلباقة وتتفاهم جيدا مع من حولك

برج الجوزاء

عاطفيا وعائليا: القمر اليوم في وضع معاكس… كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بمن تحب أو بأشخاص من العائلة.

مهنيا واجتماعيا: تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد ينفعك ذلك في عملك، فقط قاوم المشاعر السلبية ولا تدعها تسيطر عليك

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

عائليا وعاطفيا: القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة

برج الأسد

مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا ودقة في عملك ونفقاتك.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لفرض آرائك على من حولك وقد تتسرع في أقوالك، وينصحك الفلك بأن تكون لبقا

برج العذراء

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك اليوم كل الأدوات للتأثير في الآخرين.

عاطفيا: رغم التشوش.. الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

برج الميزان

عاطفيا وصحيا: القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلزم السرية والكتمان.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

مهنيا وعائليا: المريخ في منزل الحظ يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس في منزل العلاقات تساعدك على التأثير فيمن حولك، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب وتحقق تطورا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. قد تقضي اليوم أوقات ممتعة مع الأحباب والأصدقاء، فقط ابتعد عن الاستفزاز

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر يتنافر اليوم مع المشتري في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل الحب يشعلان طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.



برج الحوت

عاطفيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش





