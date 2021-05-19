عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-5-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

قدم خبراء الأبراج، حظك اليوم عبر موقع “zodiac”، عن يوم الأربعاء 19 مايو 2021.

شخصية اليوم في علم الأرقام .. مزايا وعيوب مواليد ١٦ أبريل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 18/5/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا


1- السرطان 

أنت في حالة مزاجية للقيام بشيء جديد، أو أن تفعل شيئًا مألوفًا مع شخص جديد، وفي كلتا الحالتين يمكنك أن تطلق العنان لخيالك.

2- الجوزاء 

لا يجب أن تأخذ أي شيء كأمر مسلم به اليوم، اقبل ما يأتي وافعل ما بوسعك لتعظيم مكاسبك، لكن اعلم أنه لا يمكنك فعل الكثير.

3- القوس 

لا داعي للخوف من أي شيء يفعله أحد الأشخاص من وراء ظهرك، فالحق يعود إلى أصحابه.

4- الأسد

أنت تشعر بالأمان أكثر مما كنت تشعر به في الماضي القريب، لكن قد لا تعرف السبب، تأتي الإجابة على هذا السؤال في وقت متأخر من اليوم.

5- الحوت 

قد لا تتطلع إلى حدث قمت بالتحضير له لفترة طويلة، لكنك ستستمتع بوقتك بطريقة مدهشة.

6- الجدي 

يجب أن تظل إيجابيًا وتتواصل بطريقة لا تزيل شكوكك، في وقت متأخر من اليوم يضيء مزاجك.

7- الميزان 

استفد من الفرص التي تأتي في طريقك اليوم لتقترب أكثر من أولئك الذين من المحتمل أن تؤثر أنشطتهم عليك بشكل غير مباشر.

8- الدلو 

يجب عليك الخروج واستكشاف الخيارات المتاحة أمامك اليوم إذا كنت ستحقق أقصى استفادة من فرصة خفية عند ظهورها.

9- الثور

لست في حالة مزاجية تسمح لك بالبقاء في المنزل اليوم، ومع ذلك فأنت تدرك أن هناك الكثير مما يمكنك فعله الآن دون التعرض لبعض المخاطر.

10- العقرب 

ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون أن يأخذوا منك دون أن يعطوك.

11- العذراء

تميل إلى البقاء اليوم لترى ما سيحدث بدون مشاركتك، ولكن هذا نهج غير حكيم في هذا الوقت.

12- الحمل

يمكنك أن تتعلم شيئًا جديدًا اليوم دون تحمل الكثير من المخاطر الشخصية، ما يحدث بعد حلول الظلام يجعلك تدفع بنفسك إلى أقصى الحدود.

حظك اليوم خبراء الأبراج الأبراج السرطان الجوزاء

موضوعات متعلقة

هل يمكن الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح؟

بعد إصابة الفنان إسلام إبراهيم .. ما هو التهاب جدار المعدة ؟

نشرة الصحة والمرأة .. هاني الناظر يكشف موعد ذروة كورونا .. حرقان الصدر علامة تحذيرية للعدوى

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أوباما يعترف: الأجسام الفضائية خطيرة احترسوا منها.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد زينات علوي.. هربت من قسوة والدها وعملت راقصة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: قرارات جديدة للحكومة بشأن كورونا.. رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز.. فيديو

بث مباشر لمراجعة اللغة العربية لطلاب 3 إعدادي على منصة حصص مصر .. اليوم

الاتحاد السعودي يقترح إقامة مونديال كأس العالم كل عامين.. تفاصيل

أخبار الرياضة| ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته.. مفاوضات الأهلي رحيمي "فشنك".. وكيل مدافع بيراميدز يكشف موقفه من الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

اقرأ هذه السورة قبل النوم تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

في ذكرى وفاة حسن مصطفى.. ميمي جمال طلبت الطلاق منه بسبب الخيانة

حقيقة إصابة ماجد الكدواني بـ مرض جلدي خطير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ