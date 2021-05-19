حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19-5-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
قدم خبراء الأبراج، حظك اليوم عبر موقع “zodiac”، عن يوم الأربعاء 19 مايو 2021.
1- السرطان
أنت في حالة مزاجية للقيام بشيء جديد، أو أن تفعل شيئًا مألوفًا مع شخص جديد، وفي كلتا الحالتين يمكنك أن تطلق العنان لخيالك.
2- الجوزاء
لا يجب أن تأخذ أي شيء كأمر مسلم به اليوم، اقبل ما يأتي وافعل ما بوسعك لتعظيم مكاسبك، لكن اعلم أنه لا يمكنك فعل الكثير.
3- القوس
لا داعي للخوف من أي شيء يفعله أحد الأشخاص من وراء ظهرك، فالحق يعود إلى أصحابه.
4- الأسد
أنت تشعر بالأمان أكثر مما كنت تشعر به في الماضي القريب، لكن قد لا تعرف السبب، تأتي الإجابة على هذا السؤال في وقت متأخر من اليوم.
5- الحوت
قد لا تتطلع إلى حدث قمت بالتحضير له لفترة طويلة، لكنك ستستمتع بوقتك بطريقة مدهشة.
6- الجدي
يجب أن تظل إيجابيًا وتتواصل بطريقة لا تزيل شكوكك، في وقت متأخر من اليوم يضيء مزاجك.
7- الميزان
استفد من الفرص التي تأتي في طريقك اليوم لتقترب أكثر من أولئك الذين من المحتمل أن تؤثر أنشطتهم عليك بشكل غير مباشر.
8- الدلو
يجب عليك الخروج واستكشاف الخيارات المتاحة أمامك اليوم إذا كنت ستحقق أقصى استفادة من فرصة خفية عند ظهورها.
9- الثور
لست في حالة مزاجية تسمح لك بالبقاء في المنزل اليوم، ومع ذلك فأنت تدرك أن هناك الكثير مما يمكنك فعله الآن دون التعرض لبعض المخاطر.
10- العقرب
ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون أن يأخذوا منك دون أن يعطوك.
11- العذراء
تميل إلى البقاء اليوم لترى ما سيحدث بدون مشاركتك، ولكن هذا نهج غير حكيم في هذا الوقت.
12- الحمل
يمكنك أن تتعلم شيئًا جديدًا اليوم دون تحمل الكثير من المخاطر الشخصية، ما يحدث بعد حلول الظلام يجعلك تدفع بنفسك إلى أقصى الحدود.