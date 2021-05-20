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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر ينصح بـ 4 أشياء لمواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تشهد البلاد خلال هذه الفترة، زيادة ملحوظة في إعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نتيجة تهاون الكثير من الأشخاص في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزاحم الشديد بالأخص خلال شهر رمضان الكريم و عدم ارتداء الكمامات أيضا.

 

لذا نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، بالتمسك باربعة أشياء لـ مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

 

قال الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عدم التهاون في  الكمامة والتباعد وغسيل اليدين بالماء والصابون والدعاء … ليه ؟ الكمامة بتمنع الفيروس من انه يوصلك والتباعد بيبعده عنك والصابون بيقتله والدعاء بيحفظك”.


ويذكر أن قدم  الدكتور هاني الناظر من قبل  عدة نصائح للحد من زيادة أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد....

 

1- كل اسرة تقفل تماما علي نفسها باب شقتها  ولا زيارات ولا خروج الا للعمل او طارئ.
٢- من يخرج من المنزل بسبب ظروف عمله او لسبب طارئ يرتدي الكمامة قبل الخروج ولا يخلعها نهائيا في اي مكان الا بعد الرجوع للمنزل.
٣- عند التوجه لشراء اي شئ من اي مكان نحرص علي الاحتفاظ بمسافة كبيرة  بيننا وبين الآخرين وفي حدود ثلاث امتار والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية فقط.
٤- في المواصلات العامة والمكاتب وأماكن العمل الاستغناء عن التكييف والاعتماد علي التهوية الجيدة جدا من خلال النوافذ المفتوحة.
ه- الاستحمام بالماء والصابون فورا بعد العودة للمنزل وغسل الملابس وكي تلك التي لا يمكن غسلها
٦- الحرص علي التطعيم باللقاحات المتوفرة وكلها فعالة وآمنة.
٧- اي انسان يشعر بأي أعراض برد يعزل نفسه تماما فورا ولا يختلط باي شخص مهما كانت درجة قرابته ويتصل بالطبيب المتخصص .

 

هاني الناظر فيروس كورونا ذروة الموجة الثالثة اتباع الإجراءات الاحترازية إجراءات مواجهة كورونا

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