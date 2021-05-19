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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن مواجهة فيروس كورونا تحتاج مننا أمرين، الأول الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية، أما الأمر الثاني المهم جدا؛ فهو تقوية الجهاز المناعي.

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وتابع الناظر، أن أهم شيء يقوي المناعة هو مجموعة من الفيتامينات وهي A,C,D، بالإضافة لعنصر الزنك.

وكشف الناظر عن خليط مكون من عصير الجزر (فيتامين A) عصير البرتقال (فيتامين C,D) عصير الجوافة (فيتامين C والزنك )، دون أن تضيف له سكر، وتتناول منه كوبين كبيرين، أحدهما في الصباح، والآخر على المغرب.

الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا:
 

1- ارتداء الكمامة حال الخروج من المنزل.

2- التباعد الاجتماعي فيما لا يقل عن متر واحد بين الأشخاص.

3- غسل اليدين بالماء والصابون أو التطهير بالكحول.

4- تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية المناعة.

5- شرب الماء فيما لا يقل عن 8 أكواب ماء في اليوم الواحد.

6- التعرض للشمس للحصول على فيتامين د.

7- ممارسة الرياضة على الأقل 5 مرات في الأسبوع.

8- تناول طبق سلطة خضراء يوميا.

كورونا هاني الناظر فيروس كورونا الفيتامينات عصير الجوافة الإجراءات الاحترازية

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