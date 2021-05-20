الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مناطق مختلفة بقطاع غزة

شن الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن عدة إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن العديد من الفلسطينيين أصيبوا خلال قصف طائرة مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في منطقة الضابطة الجمركية، شرقي خانيونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت طائرات الإسرائيلية، موقعا للمقاومة الفلسطينية، بأربعة صواريخ في محررة نتساريم بالمحافظة الوسطى، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بين المواطنين.

كما شنت طائرات إسرائيلية غارات على أرضا زراعية في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، عددا من القذائف على ساحل مدينة غزة، دون إصابات بين المواطنين.

