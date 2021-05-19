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لدينا 219 شهيدا و1530 مصابا..

الصحة الفلسطينية: الوضع في غزة حرج بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وأزمة كورونا

الدكتور فتحي أبو
الدكتور فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية

أكد  الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، إن وضع الصحة في قطاع غزة حرج بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأزمة كورونا، موضحا أن القطاع يتعرض للقصف يوميا، ووصل عدد الشهداء لـ 219، والإصابات إلى 1530 حالة بينهم أطفال ومسنين وسيدات.

وأضاف «أبو وردة» خلال تصريحات لـ «إكسترا نيوز» أن الحالات التي تصل إلى المستشفيات، ما بين الخطرة والحرجة، والشهداء الفلسطينيين يأتون بإصابات حرجة وحروق بالجسد، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مساندة لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

وأشار مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن المؤسسات والمستشفيات الفلسطينية تعرضت لهجوم بسبب الاعتداءات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعضها أُغلق بسبب قصف العدو.

وشدد على أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إتلاف العديد من المستشفيات ومحطات المياه، لافتا إلى أن المعاناة في قطاع غزة مضاعفة.

الصحة الفلسطينية قطاع غزة القصف الإسرائيلي أزمة كورونا الشهداء الفلسطينيين

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