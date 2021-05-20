محافظ أسوان: مشروعات استثمارية بالتعاون مع "تنمية الصعيد" بـ 500 مليون جنيه

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حزمة من المشروعات المشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بإستثمارات ستصل إلى 500 مليون جنيه والمخطط تنفيذها خلال المرحلة القادمة من خلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء حسن العفيفى نائب رئيس الهيئة .

جاء ذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان ، بالإضافة إلى المختصين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بزيادة الإستثمارات لإحداث نقلة نوعية فى معيشية المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب .

وأكد محافظ أسوان على أنه سيتم إزالة أي معوقات أو تعقيدات روتينية للأسراع بإطلاق هذه المشروعات لتكون ثمارها ملموسة لدى المواطنين وخاصة توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى ، بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة والقيمة الاقتصادية من الثروات الطبيعية وفى مقدمتها الجرانيت والرخام .

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وأشار اللواء أشرف عطية بأنه تم الاتفاق مع الهيئة على تنفيذ أكبر مصنع لتقطيع وصقل وتصنيع الرخام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وذلك على غرار المصنع الجارى إنشاءه حالياً بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وذلك من أجل تحويل أسوان قاعدة للصناعات الثقيلة .

وكشف أشرف عطية عن أنه جارى إنهاء إجراءات تخصيص ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو لتنفيذ مشروع الدواجن التكاملي بتكلفة إستثمارية 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة والذى سيضم 6 عنابر أمهات ، و 16 عنبر تسمين ، و مصنع أعلاف ، ومجزر آلي ، علاوة على معمل تفريخ لتحقيق الأكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية ، وأيضاً للمحافظات المجاورة .

ولفت عطية إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروع زراعة حوالى 6 ألاف فدان أشجار الجوجوبا بتكلفة تقديرية 113 مليون جنيه بالمنطقة الصحراوية على طريق أسوان / برنيس للإستفادة من مياه الصرف المعالجة والمنتجة من محطة 40 بالعلاقى وهى أشجار ذات قيمة إقتصادية مرتفعة حيث تستخدم بذورها فى إنتاج زيوت محركات الطائرات ، وكذا تصنيع مستحضرات التجميل .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن حركة تنقلات لرؤساء المراكز والمدن، مؤكداً علي أن ذلك يأتي في آطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميداني .

وقد تضمنت الحركة نقل إبراهيم سليمان من رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو ، بجانب نقل سيد مدني من رئيس الوحدة المحلية لمدينة السباعية للعمل رئيساً لمركز ومدينة كوم أمبو.