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رئيس التحرير
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منوعات

بسببه جردت من ألقابها.. الأمير ويليام وهاري يصفان مقابلة بي بي سي مع الأميرة ديانا بغير الأخلاقية

صدى البلد

عاد لقاء الأميرة ديانا مع الصحفي مارتن بشير التابع لشبكة “ بي بي سي” ليثير الحساسية مرة أخرى، حيث كان اللقاء موضع تحقيق مستقل تحت إشراف  اللورد دايسون، وهو قاض سابق رفيع المستوى، وبعد الانتهاء من التحقيق الذي ثبت خلاله تلاعب البشير بـ الأميرة ديانا أصدر كل من الأمير هاري والأمير ويليام بيانات وتصريحات حزينة ومنتقدة لهذا اللقاء.

انتقد الأمير هاري مقابلة بي بي سي  التي أجريت عام 1995 مع الأميرة ديانا ووصفها بأنها "غير أخلاقية" بينما قال ويليام إن "ادعاءات مارتن بشير الكاذبة والخادعة" لتأمينها أججت جنون العظمة والعزلة لوالدته الأميرة ديانا.

فقد قال دوق كامبريدج الامير ويليام  إن خدعة البشير في الحصول على مقابلته عام 1995 مع الأميرة ديانا عجلت بطلاق والديه وأذت عددا لا يحصى من الآخرين.

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كما عقب الأمير هاري المقيم في كاليفورنيا، على تقرير اللورد "دايسون" بشأن كيفية إجراء هذه المقابلة، قائلاً إن والدته كانت "مرنة وشجاعة وصادقة بلا شك".

في بيان له  كشف الأمير ويليام عن "حزنه الذي لا يوصف" لأن سنواته الأخيرة الثمينة مع والدته قد شابت العزلة التي تسببت فيها مقابلة بانوراما التاريخية، وأن أكثر ما يحزنه هو أنه إذا تم إجراء تحقيق عام 1996 في مزاعم أن البشير خدع ديانا بشكل صحيح ، لكانت الأميرة تعلم أنها "خدعت" قبل وفاتها في عام 1997.

وقال إن المقابلة الآن "لا تتمتع بالشرعية" ، وقد أسست "رواية كاذبة" لمدة 25 عامًا ، وأن إخفاقات بي بي سي تركت والدته وعائلته والجمهور محبطون، وقد قرأ دوق كامبريدج بيانه الغاضب أمام الكاميرا في فناء في قصر كنسينجتون، مقر إقامته في لندن ومنزل والدته الراحلة.

تلقى كل من ويليام ودوق ساسكس اليوم رسائل "اعتذار غير مشروط" من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بشأن سلوك البشير وما تم خلال الحوار بعد 25 عامًا.

فبسبب أكاذيب مراسل بانوراما "البشير" سرعان ما انتهى زواج ديانا من الأمير تشارلز وشهدت تجريدها من مكانتها صاحبة السمو الملكي قبل عامين فقط من وفاتها.

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تصريحات الأميرة ديانا  في لقاء بانوراما مع مارتن بشير

كان اللقاء محموم بعدد من التصريحات النارية لـ الأميرة ديانا إذ تحدثت عن العديد من الأمور التي تحدث تحت أسقف القصور الملكة بكل طلاقة لأول مرة في تاريخ العائلة المالكة، وكانت من بين تصريحاتها التي تلاعب به مارتن بشير هي خوضها علاقة غرامية وهي متزوجة، وأن الأمير تشارلز غير مؤهل ليصبح ملكًا، وأن علاقة الأمير تشارلز بـ كاميلا تشعرها بأن ليس لها قيمة، وإنها مصابة بـ الشره المرضي.

الأميرة ديانا مارتن بشير لقاء بي بي سي الامير هاري الأمير ويليام

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