متغلاش على اللي خلقك .. أحمد حلمي ينعى سمير غانم بـ كلمات مؤثرة | شاهد

نعى الفنان أحمد حلمى الفنان الكبير سمير غانم بكلمات مؤثرة ، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، متأثرًا بفيروس كورونا.

وكتب أحمد حلمي على حسابه بموقع انستجرام " اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق .. بس صدمة فراقك كبيره اوي .

وتابع حلمى : حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق انك مشيت.. بس متغلاش علي اللي خلقك ..الله يرحمك ويحسن اليك .. وفي الجنه ونعيمها يا رب .. ادعو له بالرحمه والمغفره .. امانه عليكوا تدعوله ".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا مساء امس بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي.

التحق سميرغانم بكلية الزراعة وعلى خشبة مسرحها كانت البداية، حيث تفجرت طاقاته الفنية ليقوم بتمثيل العديد من الأدوار على مسرح الجامعة، وانتقل سمير غانم إلى القاهرة حتى تقابل مع الفنان جورج سيدهم، حيث التقت الأفكار والميول وقررا سويا تكوين فرقة فنية لتفريخ مواهبهما الفنية .